Синхронистка Шишкина — о ситуации с запретом на костюмы: мы сейчас не в том положении, чтобы спорить с МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала запрет сборной России выступать в купальниках с изображением медведя на летних Олимпийских играх в Токио.

«Нас это возмутило, когда мы только об этом узнали. Это так странно. Медведь обитает во многих странах, не только в России. Это может быть вообще любой медведь! Гризли, панда и ещё кто угодно... Но именно нашей стране запретили», — приводит слова Шишкиной «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что российские спортсмены сейчас не в том положении, чтобы спорить с Международным олимпийским комитетом.

«Если они прислали указание убрать, то что делать? Будем ждать тогда, когда с нас снимут все ограничения. Мы в раздевалке повозмущались, и всё. Главное — это выступить хорошо», — добавила Шишкина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства запрещено демонстрировать государственную символику. На Олимпийских играх спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России.

Ранее Татьяна Данченко рассказала, что во избежание повторения ситуации с формой в МОК было направлено обращение для проверки музыкального сопровождения программ.