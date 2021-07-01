Ловчев заболел коронавирусом

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

«Несколько дней назад почувствовал першение в горле, появилась температура. Сделал тест, оказалось, это коронавирус», — цитирует Ловчева «РБ Спорт».

Советский футболист отметил, что чувствует себя нормально и переносит заболевание в лёгкой форме.

«Нахожусь на самоизоляции и постоянно консультируюсь с врачом по телефону», — сказал он.

Евгений Ловчев — бронзовый призёр Олимпийских игр в Мюнхене.

Ранее Ловчев назвал лучшего футболиста сборной России на данный момент.