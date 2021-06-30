RTL: полиция арестовала болельщицу, из-за которой произошёл завал на «Тур де Франс»

Короткая ссылка
Полиция Франции арестовала болельщицу, по вине которой произошёл массовый завал на первом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
RTL: полиция арестовала болельщицу, из-за которой произошёл завал на «Тур де Франс»
  • AFP
  • © Thomas SAMSON

Как сообщает RTL, жандармерия департамента Финистер уже начала судебное расследование в отношении девушки по факту причинения вреда здоровью в связи с несоблюдением правил безопасности.

Отмечается, что болельщице грозит штраф в размере €1,5 тыс. При этом он может быть увеличен, если сошедший с трассы немецкий пилот Яша Зюттерлин подаст против неё иск. 

Фанатка показывала надпись на картонной табличке в камеру и не заметила приближающихся велосипедистов. Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в табличку и, потеряв равновесие, упал, что повлекло цепную реакцию и привело к завалу.

Ранее сообщалось, что словенский гонщик Тадей Погачар выиграл пятый этап «Тур де Франс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить