RTL: полиция арестовала болельщицу, из-за которой произошёл завал на «Тур де Франс»

Полиция Франции арестовала болельщицу, по вине которой произошёл массовый завал на первом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Как сообщает RTL, жандармерия департамента Финистер уже начала судебное расследование в отношении девушки по факту причинения вреда здоровью в связи с несоблюдением правил безопасности.

Отмечается, что болельщице грозит штраф в размере €1,5 тыс. При этом он может быть увеличен, если сошедший с трассы немецкий пилот Яша Зюттерлин подаст против неё иск.

Фанатка показывала надпись на картонной табличке в камеру и не заметила приближающихся велосипедистов. Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в табличку и, потеряв равновесие, упал, что повлекло цепную реакцию и привело к завалу.

Ранее сообщалось, что словенский гонщик Тадей Погачар выиграл пятый этап «Тур де Франс».