RTL: полиция арестовала болельщицу, из-за которой произошёл завал на «Тур де Франс»
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Как сообщает RTL, жандармерия департамента Финистер уже начала судебное расследование в отношении девушки по факту причинения вреда здоровью в связи с несоблюдением правил безопасности.
Отмечается, что болельщице грозит штраф в размере €1,5 тыс. При этом он может быть увеличен, если сошедший с трассы немецкий пилот Яша Зюттерлин подаст против неё иск.
Фанатка показывала надпись на картонной табличке в камеру и не заметила приближающихся велосипедистов. Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в табличку и, потеряв равновесие, упал, что повлекло цепную реакцию и привело к завалу.
Ранее сообщалось, что словенский гонщик Тадей Погачар выиграл пятый этап «Тур де Франс».