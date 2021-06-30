Тарпищев оценил игру Медведева на старте Уимблдона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева над немцем Яном-Леннардом Штруффом в матче первого круга Уимблдона в Лондоне.

«О перспективах Медведева говорить рано, но он играет лучше, чем в начале. Трава имеет специфику, разный отскок по ритму игры. Если взять Циципаса, он не адаптировался. Медведев играет не в лучший теннис, но в достойный. Если пройдёт ещё пару кругов, будет вообще хорошо», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что преимущество российского теннисиста на данном покрытии заключается в низком отскоке после плоско-резанного удара. Кроме того, он заявил, что Медвеву пошёл на пользу турнир на Майорке, который он выиграл.

«Это было правильное решение. Да и Штруффа надо проходить, так что всё нормально пока складывается для Даниила», — добавил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Штруффа со счётом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3) и пробился во второй раунд Уимблдона.