Серена Уильямс о снятии с Уимблдона: моё сердце было разбито

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Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала своё решение сняться с Уимблдона в первом круге турнира.
Серена Уильямс о снятии с Уимблдона: моё сердце было разбито
  • Reuters

«Моё сердце было разбито, когда мне пришлось сегодня сняться из-за травмы правой ноги. Моя любовь и благодарность болельщикам и команде, которые делают пребывание на центральном корте таким значимым. Сегодня, когда я выходила на корт и уходила с него, было ощущение необычайной теплоты и поддержки со стороны публики», — написала Уильямс в Instagram.

Уильямс является семикратной чемпионкой Уимблдона. Из-за её отказа в следующий раунд прошла Александра Саснович из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с матча Уимблдона из-за травмы и расплакалась.

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