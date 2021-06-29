Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч сборных Украины и Швеции на Евро-2020.

«По моему мнению, шансы равны. Потому что команды похожи друг на друга, футбол у них похожий. Нельзя кого-то выделить, шансы 50 на 50», — цитирует эксперта Inforeactor.

Как отметил Мостовой, небольшое преимущество может быть у Швеции из-за опыта, но чемпионат уже показал, что на это не следует смотреть, здесь всё «переворачивается».

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 22:00 мск.

Ранее бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча.