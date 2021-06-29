Кавендиш победил на четвёртом этапе «Тур де Франс»

Британец Марк Кавендиш, выступающий за Deceuninck — Quick-Step, одержал победу на четвёртом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Британский велогонщик преодолел дистанцию 150,4 км за 3 часа 20 минут 17 секунд.

Второе место занял француз Насер Буханни из Arkea-Samsic. Тройку замкнул бельгиец Йеспер Филипсен, представляющий Alpecin-Fenix.

Лидером генеральной классификации является нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix — 16 часов 19 минут 10 секунд. Второе место у француза Жюлиана Алафилиппа из Deceuninck — Quick-Step (+0,8). Тройку лидеров замыкает эквадорец Ричард Карапас из Ineos (+0,31).

Ранее сообщалось, что участники «Тур де Франс» провели акцию протеста на четвёртом этапе гонки.