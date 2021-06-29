«Крылья Советов» продлили контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ прошлого сезона Сергеевым

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Сергеевым.
«Крылья Советов» продлили контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ прошлого сезона Сергеевым
  • © Официальный сайт клуба "Крылья Советов"

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на три года.

Сергеев играет за «Крылья Советов» с лета 2020 года. В минувшем сезоне, по итогам которого самарская команда стала чемпионом Футбольной национальной лиги и пробилась в Российскую премьер-лигу, форвард забил 40 мячей, став лучшим бомбардиром турнира. В общей сложности он провёл 49 матчей во всех турнирах и записал в свой актив 43 гола и десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Сочи» объявил об уходе Ивана Новосельцева.

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