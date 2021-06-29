МОО ПСФТ: российских центральных защитников до 23 лет в топ-5 лигах — ноль , французских — 25

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Межрегиональная общественная организация «Профессиональный союз футболистов и тренеров России» (МОО ПСФТ) выступила с заявлением о том, какие изменения предстоит осуществить, чтобы улучшить российский футбол.
МОО ПСФТ: российских центральных защитников до 23 лет в топ-5 лигах — ноль , французских — 25
  • Reuters

«Наши аргументы базируются на цифрах. Проблема российского футбола не в лимите, а в качестве подготовки игроков и их переходе из юношеского во взрослый футбол. Для примера: российских центральных защитников до 23 лет в топ-5 лигах — ноль , французских — 25», — говорится в заявлении.

В МОО ПСФТ отметили, что в чемпионате России регулярную игровую практику имели всего четыре центральных защитника в возрасте до 23 лет — Дивеев, Евгеньев, Карпов, Прохин.

«Если мы хотим получать другие результаты на уровне сборной и клубных выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то надо искать решения и проводить реформы именно в области подготовки игроков на начальном этапе их карьеры. Монополизм отдельных клубов в вопросе отбора футболистов в юношеском возрасте тормозит наш футбол, и соответствующие реформы надо проводить как можно скорее», — сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что РФС перенёс заседание комитета по итогам выступления сборной России на Евро-2020.

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