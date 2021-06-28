Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин стал игроком дрезденского «Динамо»

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Российский голкипер Антон Митрюшкин стал новым футболистом дрезденского «Динамо».
Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин стал игроком дрезденского «Динамо»
  • © Официальный аккаунт Антона Митрюшкина в Instagram

Об этом сообщает официальный сайт клуба. 25-летний россиянин перешёл в «Динамо» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Митрюшкин был на контракте в «Фортуне» из Дюссельдорфа, однако не сыграл ни единого матча за основную команду.

За «Спартак» вратарь выступал с 2013 по 2015 год. Также он провёл 14 матчей за молодёжную сборную России.

Ранее ФК «Сочи» объявил об уходе Новосельцева.

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