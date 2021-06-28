Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин стал игроком дрезденского «Динамо»
- © Официальный аккаунт Антона Митрюшкина в Instagram
Об этом сообщает официальный сайт клуба. 25-летний россиянин перешёл в «Динамо» на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Митрюшкин был на контракте в «Фортуне» из Дюссельдорфа, однако не сыграл ни единого матча за основную команду.
За «Спартак» вратарь выступал с 2013 по 2015 год. Также он провёл 14 матчей за молодёжную сборную России.
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