Кузнецова проиграла на старте Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение от представительницы Хорватии Лесли Керкхове в матче первого круга Уимблдона в Лондоне.

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Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6. В следующем раунде Керкхове сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая одолела француженку Фиону Ферро. Ранее сообщалось, что Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона.