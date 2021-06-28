Кузнецова проиграла на старте Уимблдона

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение от представительницы Хорватии Лесли Керкхове в матче первого круга Уимблдона в Лондоне.
Кузнецова проиграла на старте Уимблдона
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6.

В следующем раунде Керкхове сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая одолела француженку Фиону Ферро.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона.

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