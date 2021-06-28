Каримова и Зыкова завоевали золото и серебро в стрельбе из винтовки на этапе КМ

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Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций на этапе Кубка мира в хорватском городе Осиек.
Каримова и Зыкова завоевали золото и серебро в стрельбе из винтовки на этапе КМ
  • Юлия Каримова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Каримова в финале набрала 464,2 балла, а результат Зыковой составил 461,5 балла.

Третьей стала Нина Кристен из Швейцарии (447,8).

Ранее сообщалось, что Елена Осипова завоевала серебро на этапе КМ по стрельбе из лука в Париже.

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