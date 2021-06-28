Каримова и Зыкова завоевали золото и серебро в стрельбе из винтовки на этапе КМ

Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций на этапе Кубка мира в хорватском городе Осиек.

Юлия Каримова

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Каримова в финале набрала 464,2 балла, а результат Зыковой составил 461,5 балла. Третьей стала Нина Кристен из Швейцарии (447,8). Ранее сообщалось, что Елена Осипова завоевала серебро на этапе КМ по стрельбе из лука в Париже.