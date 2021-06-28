Каримова и Зыкова завоевали золото и серебро в стрельбе из винтовки на этапе КМ
Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций на этапе Кубка мира в хорватском городе Осиек.
- Юлия Каримова
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Каримова в финале набрала 464,2 балла, а результат Зыковой составил 461,5 балла.
Третьей стала Нина Кристен из Швейцарии (447,8).
Ранее сообщалось, что Елена Осипова завоевала серебро на этапе КМ по стрельбе из лука в Париже.
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