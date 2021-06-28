Волков подписал новый контракт с UFC

Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова сообщил, что его клиент подписал новый контракт с UFC.

По словам Банникова, которые передаёт «Спорт-Экспресс», новое соглашение 31-летнего бойца с промоушеном рассчитано на пять поединков.

«Всем фанатам хочу сказать, чтобы они не переживали: у Саши новый контракт, он вернётся наверх и всем докажет, что поражение от Гана было досадным недоразумением», — добавил менеджер.

27 июня Волков судейским решением проиграл Сирилу Гану на турнире UFC Vegas 30, тем самым потерпев своё третье поражение в десяти поединках в UFC, которое стало девятым за карьеру в ММА при 33 победах.

Ранее Алексей Олейник признался, что ожидал от Волкова победы в бою с Ганом.