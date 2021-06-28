Волков подписал новый контракт с UFC

Короткая ссылка
Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова сообщил, что его клиент подписал новый контракт с UFC.

По словам Банникова, которые передаёт «Спорт-Экспресс», новое соглашение 31-летнего бойца с промоушеном рассчитано на пять поединков.

«Всем фанатам хочу сказать, чтобы они не переживали: у Саши новый контракт, он вернётся наверх и всем докажет, что поражение от Гана было досадным недоразумением», — добавил менеджер.

27 июня Волков судейским решением проиграл Сирилу Гану на турнире UFC Vegas 30, тем самым потерпев своё третье поражение в десяти поединках в UFC, которое стало девятым за карьеру в ММА при 33 победах.

Ранее Алексей Олейник признался, что ожидал от Волкова победы в бою с Ганом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить