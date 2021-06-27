Базаревич рассказал о подготовке сборной России по баскетболу к отбору на ОИ

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о подготовке команды к квалификационному турниру Олимпиады-2020 в Токио.

«Нравится хорошая атмосфера в команде — сплав молодых и опытных. Молодых поддерживают, все работают с хорошей отдачей и энтузиазмом. С энтузиазмом и вниманием — то, что мы просим от игроков на постоянной основе», — приводит слова Базаревича ТАСС.

Он отметил, что команда уже провела первую тренировку в Сплите, на которой удалось отработать некоторые вещи, которые не получались в товарищеских играх.

«Сейчас главное — правильно энергетически подойти к тренировочному процессу и подготовке, так как впереди у нас игры, которые подразумевают большие энергозатраты, поэтому важно быть в хорошем физическом тонусе», — добавил специалист.

Олимпийский отборочный турнир пройдёт с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите.

Сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале.

Ранее сообщалось, что Тимофей Мозгов включён в итоговый состав сборной России по баскетболу на отбор к ОИ-2020.