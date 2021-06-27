Мозгов включён в итоговый состав сборной России по баскетболу на отбор к ОИ-2020

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Стал известен окончательный состав сборной России по баскетболу на квалификацию Олимпиады в Токио.
Мозгов включён в итоговый состав сборной России по баскетболу на отбор к ОИ-2020
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ), в список вошли 12 игроков. 

В состав включены Евгений Бабурин, Артём Комолов, Иван Стребков, Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (все — «Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2), Иван Ухов, Семён Антонов (ЦСКА), Михаил Кулагин («Енисей»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

В первом матче квалификации, который состоится 30 июня, россияне сыграют с Мексикой. Также в группе A подопечные Сергея Базаревича встретятся с Германией.

Олимпийская квалификация пройдёт в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля. 

Ранее Андрей Кириленко похвалил женскую сборную России за выступление на Евробаскете-2021.

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