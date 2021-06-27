Ван дер Пул победил на втором этапе «Тур де Франс»
- Reuters
Нидерландский велогонщик преодолел дистанцию 183,5 км за 4 часа 18 минут 30 секунд.
Второе место занял словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третьим стал ещё один представитель Словении — Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
Ван дер Пул возглавил генеральную классификацию гонки — 8 часов 57 минут 25 секунд. Второе место у француза Жюлиана Алафилиппа из Deceuninck — Quick Step (+ 0,8). Погачар замыкает тройку лидеров (+ 0,13).
Ранее сообщалось, что организаторы «Тур де Франс» объявили в розыск виновницу завала на первом этапе гонки.