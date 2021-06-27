Ван дер Пул победил на втором этапе «Тур де Франс»

Нидерландец Матье ван дер Пул, выступающий за Alpecin-Fenix, одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Нидерландский велогонщик преодолел дистанцию 183,5 км за 4 часа 18 минут 30 секунд.

Второе место занял словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третьим стал ещё один представитель Словении — Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.

Ван дер Пул возглавил генеральную классификацию гонки — 8 часов 57 минут 25 секунд. Второе место у француза Жюлиана Алафилиппа из Deceuninck — Quick Step (+ 0,8). Погачар замыкает тройку лидеров (+ 0,13).

Ранее сообщалось, что организаторы «Тур де Франс» объявили в розыск виновницу завала на первом этапе гонки.