Валуев прокомментировал предложение Моргенштерна запретить MMA

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение рэп-исполнителя Моргенштерна запретить смешанные единоборства.
Валуев прокомментировал предложение Моргенштерна запретить MMA
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Слова Моргенштерна про ММА — очередное желание навести хайпа. Не более. Они точно не стоят того, чтобы вести какие-то обсуждения и обращать на это внимание», — цитирует Валуева Sport24.

Он также выразил мнение, что не стоит рассуждать о том, что какие-то виды спорта или музыка могут негативно повлиять на людей, так как дело обстоит в восприимчивости конкретного человека в тому или иному явлению.

«А про Моргенштерна мы все знаем. Здесь всё абсолютно ясно — пусть и дальше хайпует», — добавил Валуев.

Ранее Александр Шлеменко отреагировал на предложение Моргенштерна запретить ММА.

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