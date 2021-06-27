Валуев прокомментировал предложение Моргенштерна запретить MMA
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«Слова Моргенштерна про ММА — очередное желание навести хайпа. Не более. Они точно не стоят того, чтобы вести какие-то обсуждения и обращать на это внимание», — цитирует Валуева Sport24.
Он также выразил мнение, что не стоит рассуждать о том, что какие-то виды спорта или музыка могут негативно повлиять на людей, так как дело обстоит в восприимчивости конкретного человека в тому или иному явлению.
«А про Моргенштерна мы все знаем. Здесь всё абсолютно ясно — пусть и дальше хайпует», — добавил Валуев.
Ранее Александр Шлеменко отреагировал на предложение Моргенштерна запретить ММА.