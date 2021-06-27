Шлеменко отреагировал на предложение Моргенштерна запретить ММА

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал предложение рэп-исполнителя Моргенштерна запретить ММА.

«К его словам вообще не стоит серьёзно относиться. Человек просто хайпится. Давайте вспомним, как у нас пытались запретить классическую вольную борьбу на Олимпиаде. Это все идёт оттуда же, потому что отстоять наши традиции могут только сильные и умные люди — они все, как правило, в спорте. Моргенштерн ходит везде с охраной, потому что всего боится», — цитирует Шлеменко Sport24.

По его мнению, рэпер хочет запретить смешанные единоборства, так как в этом случае ему будет легче продвигать свои музыкальные идеи. Спортсмен также подчеркнул, что не стоит воспринимать слова Моргенштерна всерьёз.

Ранее российский боец MMA Александр Волков объяснил, почему у него на будильнике стоит Моргенштерн.