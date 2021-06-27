Серена Уильямс пропустит Олимпийские игры в Токио

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Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что не примет участия в Олимпиаде-2020 в Токио.
Серена Уильямс пропустит Олимпийские игры в Токио
  • Reuters

«Меня нет в списке участников. А если есть, то и не должно быть», — приводит слова Уильям журналист Тумайни Карайо в Twitter.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. 39-летняя американка также один раз становилась олимпийской чемпионкой в одиночном разряде и трижды выигрывала золото ОИ в паре с сестрой Винус.

Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что пока не принял решения относительно участия в ОИ-2020.

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