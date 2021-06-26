Федерер заявил, что пока не принял решения относительно участия в ОИ-2020

Швейцарский теннисист Роджер Федерер затруднился ответить на вопрос, планирует ли он выступать на Олимпиаде в Токио.

«Мы с командой решили, что оценим ситуацию после «Уимблдона». Если я сыграю здесь очень хорошо или очень плохо, это повлияет на то, как всё будет происходить летом. Я по-прежнему хочу поехать на Олимпиаду. Хотел бы сыграть как можно больше турниров. Но сейчас мы решили, что проведём «Уимблдон», а затем сядем всей командой и решим, куда двигаться дальше. Хотел бы я рассказать больше. В прежние годы всё точно было легче. Сейчас уже всё не так просто, как раньше. С возрастом мне приходится быть избирательнее. Невозможно играть везде. Я буду знать через несколько недель», — приводит слова Федерера TSN.

В первом круге «Уимблдона» 39-летний Федерер сыграет против Адриана Маннарино.

Ранее Федерер обыграл Ивашко на турнире АТР в Галле.