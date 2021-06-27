Ломаченко рассказал, когда может состояться реванш с Лопесом

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Украинский боксёр Василий Ломаченко прокомментировал победу над японцем Масаеши Накатани в бою на большом вечере бокса Боба Арума и его промоутерской компании Top Rank.
Ломаченко рассказал, когда может состояться реванш с Лопесом
  • AFP

«Я счастлив, что выиграл. Весь план, над которым работала команда, сработал. Я выполнил все задачи. Я выиграл и вернулся», — цитирует бойца ESPN.

Также Ломаченко рассказал, когда может состояться реванш с абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории Теофимо Лопесом.

«Лопеса ждёт бой с Камбососом. Но после мы с Теофимо встретимся. Возможно, в 2022 году. Я жду реванша, как и все. Давайте сделаем это», — сказал он.

Поединок проходил в ночь на 27 июня по московскому времени на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Ранее Волков прокомментировал поражение от Гана на UFC Vegas 30.

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