Это'О назвал «нового бога» футбола после Месси и Роналду

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О поделился мнением о том, кто в будущем сменит двух главных звёзд мирового футбола — нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану — ещё один бог. Вместе с Лионелем они являются футболистами, которые отмечают нынешний футбол наивысшими оценками. Но «новый бог» придёт, когда Месси и Роналду устанут доставлять людям эту радость. Им будет Килиан Мбаппе», — цитирует Это'О Goal со ссылкой на La Nacion.

В прошедшем сезоне Мбаппе провёл 31 матч в чемпионате Франции за «Пари Сен-Жермен», забил 27 мячей и отдал семь результативных передач. Месси провёл 35 матчей в чемпионате Испании за «Барселону», забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Роналду провёл 33 матча, забил 29 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к уходу из ПСЖ.