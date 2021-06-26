Тарпищев прокомментировал первый титул Медведева на травяном покрытии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Майорке.

«Тяжело судить, какая трава была на Майорке. Но сегодня Даня не давал сомнений, что не выиграет. Он был лучше во всём, особенно на приёме второй подачи. По игре также был хорош, а у Куэрри ничего не было. В восьмёрку фаворитов Уимблдона Медведев входит. На траве всё зависит от нюансов. Вопрос укороченных будет решать очень многое, Даниил хорошо использует плоский и резаный удар. Это может дать ему преимущество. Шансы хорошие. Главное — это хорошо сыграть со Штруффом в первом раунде, проявить себя во всеоружии. Вопрос психологии также решит. Он же совсем недавно ему проиграл», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

В финальном матче Медведев обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2 и завоевал свой первый титул в карьере на кортах с травяным покрытием.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Куэрри и стал победителем турнира АТР на Майорке.