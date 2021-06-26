Червиченко: у Кокорина о себе неадекватное мнение — ему кажется, что он футболист

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из «Фиорентины» российского нападающего Александра Кокорина, а также оценил перспективу возвращения футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Кокорин в «Фиорентине» просто не играл. Я специально посмотрел матчи с его участием. Это просто ходячий инвалид по полю. Мне кажется, что в России больше сумасшедших нет. Вряд ли кто-нибудь его возьмёт. Максимум — на реабилитацию. Если кто-то из сумасшедших даст ему $600 тыс. зарплату, это будет команда нервнобольных. 30-летний человек, который находится не в кондициях. Кому он нужен? У Кокорина о себе неадекватное мнение — ему кажется, что он футболист. Его финансовые запросы никак не коррелируются с его потенциалом и возможностями. Никто не захочет выбрасывать на него деньги», — сказал Червиченко «Спорт-Экспрессу».

Червиченко добавил, что приобретение Кокорина неэффективно с позиции привлечения внимания к клубу.

«Этот игрок функционально уже никому не нужен. Лечить его и платить при этом зарплату — смысла нет. Платить за то, что он не хочет играть? Дотюремный Кокорин по показателям сейчас бы мог спокойно играть ещё два-три года в «Химках», «Ростове» и так далее. Сейчас же это просто выбрасывание денег. Все прекрасно понимают, что Кокорин — это медиасоставляющая. Правда, толку от этого нет никакого», — добавил Червиченко.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Российский форвард принял участие в четырёх матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин может покинуть «Фиорентину».