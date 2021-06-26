Олич считает, что Влашич перерос РПЛ и нуждается в дальнейшем развитии

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич высказался о полузащитнике московского ЦСКА Николе Влашиче.

«У меня была возможность познакомиться с Влашичем в сборной Хорватии, но, работая с ним в ЦСКА, я смог больше узнать о нём. Никола — высококлассный футболист, который на протяжении нескольких сезонов входит в число лучших игроков чемпионата России. Думаю, он перерос Российскую премьер-лигу и нуждается в дальнейшем развитии», — цитирует Олича HRT Sport.

По мнению тренера, Влашич отличается от остальных футболистов сборной Хорватии, потому что любит не только забивать мячи, но и вступать в контакт на поле, а также взаимодействовать с партнёрами.

«В ЦСКА я всегда говорил отдавать мяч Влашичу. Никола отлично ладит со своим окружением», — сказал тренер.

Напомним, что ЦСКА объявил об отставке Олича 15 июня. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Алексей Березуцкий.

Ранее сообщалось, что Влашич стал лучшим игроком группового этапа Евро-2020 по проценту удачных обводок.