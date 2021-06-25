Слуцкий рассказал, в чём различие в подготовке молодых игроков в России и Голландии

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, выступая на форуме «Бизнес-форум на колёсах», выразил своё отношение к системе подготовки молодых футболистов в России, сравнив её с нидерландской.

«Есть два примера. В чемпионате города Белграда по каждому возрасту принимает участие 99 команд. Население там порядка 900 тыс. человек. В Волгограде, откуда я родом, чемпионат не проводится вообще. А в Москве играет только 30 команд. Второй — из периода работы в Голландии. Арнем, население 100 тыс. человек. На зачисление в восьмилетнюю группу пришло 500 мальчишек. В Волгограде у меня бесплатная школа, в которую мы набирали восемь возрастов. Туда также пришло 500 человек. В Голландии занимаются 20 тыс. детей, у нас — в пять раз меньше. Потому нужно смотреть не на размер страны, а на то, какие условия созданы для занятий футболом», — приводит слова Слуцкого «Бизнес Online».

Под руководством Слуцкого «Рубин» в прошлом сезоне РПЛ занял четвёртое место, набрав 53 очка.

Ранее Слуцкий высказался о зарплате Черчесова.