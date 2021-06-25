Шубенков поделился эмоциями от победы на чемпионате России

Легкоатлет Сергей Шубенков поделился своими эмоциями от победы на чемпионате России в беге на 110 метров с барьерами.

«Очень запоминающимся получился этот чемпионат России. Сначала заседание трибунала по видеосвязи, затем новостная бомба и поздравления окружающих, как будто я стал чемпионом мира. А на три круга соревнований эмоций, кажется, чуточку и не хватило. Спасибо всем, кто помог мне в это непростое время и не остался в стороне. Отдельное спасибо тем, кто действительно в меня верил», — написал в своём Instagram Шубенков.

Также легкоатлет опубликовал видео своего забега в полуфинале чемпионата России, который ему очень понравился.

«Оставлю здесь запись полуфинального забега, от которого я действительно кайфанул. 13,24 почти без финиша», — добавил Шубенков.

Ранее Шубенков выразил мнение, что со стороны World Athletics будет некрасиво не дать ему нейтральный статус.