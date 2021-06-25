Шубенков считает, что со стороны World Athletics будет некрасиво не дать ему нейтральный статус

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался по поводу выдачи ему нейтрального статуса Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) после снятия обвинений в применении допинга.

«Теперь будет совсем некрасиво с их стороны не дать допуск. Сначала признать, что всё нормально, что я не виноват, а потом подленько не дать статус? Загадывать не хочу, всякое бывает, что практика показывает, но будет некрасиво», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

Слушания по делу 30-летнего россиянина о нарушении антидопинговых правил состоялись 21 июня. Шубенков подозревался в использовании запрещённого вещества — ацетазоламида. По итогам заседания россиянин был признан невиновным.

Ранее Шубенков заявил, что рассчитывает пробежать на Олимпиаде лучше, чем на чемпионате России.