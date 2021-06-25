Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России по дзюдо на ОИ

Состав сборной России по дзюдо, которая поедет защищать честь страны на Олимпийских играх, будет объявлен 29 июня.

Презентация состава сборной России в преддверии Олимпиады в Токио состоится во вторник, 29 июня 2021 года, в 11:00, в конференц-зале Олимпийского комитета России по адресу Москва, Лужнецкая наб., д. 8, 4-й этаж.

Участие в ней примут помощник президента России Игорь Левитин, президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Олег Матыцин, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов, президент Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг, генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов, а также главные тренеры мужской и женской сборных России Хасанби Таов и Дмитрий Морозов.

В прямом эфире презентацию сборной России будет транслировать YouTube-канал Федерации дзюдо России. Также 29 июня в 15:00 в Олимпийском комитете России состоится заседание исполкома ОКР.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали три медали на ЧМ в Будапеште.