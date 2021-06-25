Сборная России по пляжному волейболу вышла в финал Кубка Европы

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Греции в полуфинале Кубка Европы по пляжному волейболу в нидерландской Гааге.

Полуфинальное противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу россиянок.

В первой игре Ксения Дабижа и Дарья Рудых обыграли Елени Баку и Марию Клепкоу (21:15, 21:15), а во второй Мария Бочарова и Мария Воронина одержали победу над Панайотой Карагкуни и Василики Арванити (19:21, 21:17, 15:10).

В финале турнира, на кону которого путёвка на Олимпиаду в Токио, россиянки сыграют с победителем противостояния сборных Нидерландов и Норвегии.

Ранее сообщалось, что сборная России по волейболу обыграла Бразилию, но не вышла в «Финал четырёх» Лиги наций.