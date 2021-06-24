Сборная России по волейболу обыграла Бразилию, но не вышла в «Финал четырёх» Лиги наций

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Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.

Встреча прошла в итальянском Римини и завершилась со счётом 25:21, 28:26, 25:20.

14 очков в составе национальной команды набрал Максим Михайлов.

Таким образом, россияне одержали 11 побед в 15 матчах и набрали 34 очка. Таким образом Россия заняла пятое место и не попала в «Финал четырёх» турнира.

В нём выступят Бразилия, Польша, Словения и Франция.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу победила Италию в Лиге наций.

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