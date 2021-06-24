Багов подерётся с Машраповым на турнире ACA 125

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Киргизский боец полусреднего веса Тилек Машрапов заменит Гаджимурада Хирамагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата ACA 125 и проведёт поединок против россиянина Али Багова.
Багов подерётся с Машраповым на турнире ACA 125
  • © ACA MMA

«Али Багов должен был драться с Гаджимурадом Хирамагомедовым, однако тот снялся за неделю до поединка по состоянию здоровья. Перед матчмейкерами лиги стояла непростая задача — найти достойного оппонента Багову, который сможет выйти на коротком уведомлении. Машрапов принял этот бой и подписал долгосрочный контракт с ACA», — цитирует главу организации Алексея Яценко пресс-служба лиги. 

Поединок пройдёт в Сочи в дворце спорта «Большой» на АСА 125. В главном бою вечера Абдул-Рахман Дудаев встретится с Франциско Де Лимой.

Ранее сообщалось, что Гончаров проведёт бой с Баррозой на турнире ACA 126 в Сочи.

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