Назван состав сборной России по настольному теннису на Олимпиаду в Токио

Президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков назвал состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

«На Олимпийские игры отобрались Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова, которые будут выступать только в личном первенстве. Заключительный сбор перед Олимпиадой теннисисты проведут в подмосковных Бронницах, после чего вылетят из Москвы в Токио», — цитирует Маркова ТАСС.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии назвал условие отмены Олимпиады в Токио.