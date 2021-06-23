Назван состав сборной России по настольному теннису на Олимпиаду в Токио
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«На Олимпийские игры отобрались Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова, которые будут выступать только в личном первенстве. Заключительный сбор перед Олимпиадой теннисисты проведут в подмосковных Бронницах, после чего вылетят из Москвы в Токио», — цитирует Маркова ТАСС.
Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии назвал условие отмены Олимпиады в Токио.