Чалханоглу перешёл из «Милана» в «Интер»
- Reuters
Как сообщается на сайте «Интера», соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2024 года. При этом контракт с ним был подписан на правах свободного агента.
Чалханоглу покинул «Милан» по окончании минувшего сезона в связи с истечением срока контракта. Он выступал за команду с 2017 года. В прошедшем сезоне он провёл за россонери 43 матча, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в приобретении футболиста сборной Нидерландов Дюмфриса.