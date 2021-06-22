Чалханоглу перешёл из «Милана» в «Интер»

Футбольный клуб «Интер» объявил о трансфере полузащитника «Милана» и сборной Турции Хакана Чалханоглу.

Как сообщается на сайте «Интера», соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2024 года. При этом контракт с ним был подписан на правах свободного агента.

Чалханоглу покинул «Милан» по окончании минувшего сезона в связи с истечением срока контракта. Он выступал за команду с 2017 года. В прошедшем сезоне он провёл за россонери 43 матча, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в приобретении футболиста сборной Нидерландов Дюмфриса.