Россиянка Самсонова поднялась на 43 строчки в обновлённом рейтинге WTA

Россиянка Людмила Самсонова осуществила значительный прыжок в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первой тройке рейтинга изменений не произошло. Возглавляет список по-прежнему Эшли Барти из Австралии, второй идёт японка Наоми Осака, а замыкает тройку Симона Халеп из Румынии.

Россиянка Людмила Самсонова благодаря победе на турнире в Берлине поднялась на 43 позиции и теперь занимает 63-ю строчку рейтинга. Первой ракеткой России остаётся Анастасия Павлюченкова, она на 19-й позиции в мире.

Ранее сообщалось, что Хачанов потерял две позиции в рейтинге ATP.