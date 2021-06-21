Хачанов потерял две позиции в рейтинге ATP

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Опубликован обновлённый рейтинг лучших игроков планеты от Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР)
Хачанов потерял две позиции в рейтинге ATP
  • © Reuters

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидировать продолжает Новак Джокович из Сербии — у него 12 313 очков. На втором месте по-прежнему находится россиянин Даниил Медведев, у которого 10 143 очка, а на третьем — испанец Рафаэль Надаль (8 630 очков).

Андрей Рублёв (5910) сохранил за собой седьмую строчку. Его соотечественник Аслан Карацев остался 24-м (2274). Карен Хачанов опустился на две строки и занимает 29-е место (2010).

Ранее Рублёв обыграл Басилашвили и вышел в финал турнира ATP в Галле.

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