Источник: «Зенит» и Лунёв не могут договориться о новом контракте

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев не смог согласовать условия нового контракта с голкипером команды Андреем Лунёвым.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, пока что стороны не сумели согласовать сумму договора и не договорились о его продлении. Вопрос будет решать Елена Илюхина, занимающая пост главы совета директоров клуба.

В сезоне-2020/21 Лунёв провёл за «Зенит» 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и пропустил 12 мячей. Нынешний контракт сине-бело-голубых с 29-летним Лунёвым истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что Лунёв встретится с руководством «Зенита» для финальных переговоров по контракту.