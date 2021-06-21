Источник: «Зенит» и Лунёв не могут договориться о новом контракте

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев не смог согласовать условия нового контракта с голкипером команды Андреем Лунёвым.
Источник: «Зенит» и Лунёв не могут договориться о новом контракте
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, пока что стороны не сумели согласовать сумму договора и не договорились о его продлении. Вопрос будет решать Елена Илюхина, занимающая пост главы совета директоров клуба.

В сезоне-2020/21 Лунёв провёл за «Зенит» 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и пропустил 12 мячей. Нынешний контракт сине-бело-голубых с 29-летним Лунёвым истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что Лунёв встретится с руководством «Зенита» для финальных переговоров по контракту.

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