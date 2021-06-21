Определился соперник сборной России по плей-офф женского Евробаскета-2021

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По итогам групповой стадии чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года определились все участники плей-офф турнира.

В стыковом матче за выход в четвертьфинал сборная России сыграет с командой Словении и в случае победы встретится с Бельгией в матче 1/4 финала.

За путёвки в четвертьфиналы в стыковых играх также сыграют следующие пары: Италия — Швеция, Босния и Герцеговина — Хорватия, Испания — Черногория.

Напрямую в 1/4 финала, помимо Бельгии, пробились Франция, Сербия и Белоруссия.

Стыковые матчи пройдут 21 июня, а четвертьфиналы — 23 июня.

Ранее сообщалось, что женская сборная России крупно проиграла Франции на Евробаскете.

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