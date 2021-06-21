В сборной Чили признали нарушение «пузыря» команды на Кубке Америки

Федерация футбола Чили (FFC) выступила с заявлением относительно нарушения игрокам национальной сборной команды коронавирусного протокола Кубка Америки.

В заявлении, опубликованном пресс-службой FFC, говорится, что федерация и тренерский штаб сборной признают факт нарушения «пузыря» чилийской делегации на турнире.

«Протокол был нарушен несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции», — указано в сообщении.

Отмечается, что вся команда прошла дополнительное ПЦР-тестирование, по итогам которого заболевших не выявлено.

Кубок Америки, перенесённый из Аргентины в Бразилию из-за пандемии коронавирусной инфекции и проходящий в формате «пузыря», стартовал 14 июня. Сборная Чили уже провела два матча — сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). Следующий матч, со сборной Уругвая, запланирован на 22 июня.

Ранее появилась информация, что чилийские футболисты нарушили коронавирусный протокол Кубка Америки, устроив вечеринку с проститутками.