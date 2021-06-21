СМИ: Чилийские футболисты нарушили коронавирусный протокол Кубка Америки, устроив вечеринку

Футболисты сборной Чили нарушили антикоронавирусный протокол Кубка Америки, проходящего в Бразилии в формате «пузыря», устроив вечеринку.

Как сообщает DEPO, Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан в нарушение санитарного протокола устроили в гостинице, где располагается команда, вечеринку и пригласили на неё проституток.

Отмечается, что из-за произошедшего вся команда пропустила тренировки 19 и 20 июня.

Кубок Америки, перенесённый из Аргентины в Бразилию из-за пандемии коронавирусной инфекции и проходящий в формате «пузыря», стартовал 14 июня. Сборная Чили уже провела два матча — сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). Следующий матч, со сборной Уругвая, запланирован на 22 июня.

Ранее сообщалось, что ассист Месси помог Аргентине обыграть Уругвай на Кубке Америки.