Мазепин: мне не хватило темпа к концу гонки на Гран-при Франции

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Российский пилот Haas Никита Мазепин прокомментировал свой результат на седьмом в сезоне этапе «Формулы-1» Гран-при Франции.
Мазепин: мне не хватило темпа к концу гонки на Гран-при Франции
  • AFP

«Мы начали с альтернативной стратегией, пытаясь попробовать что-то другое, это было не лучшим решением, мы попались на этом», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

По его мнению, многие команды и пилоты были застигнуты врасплох более интенсивным износом шин.

«Тяжело судить о стратегии, когда ты на другой тактике. Тем не менее у меня была возможность на старте гонки, и я ею воспользовался, просто к концу гонки не хватило темпа», — добавил гонщик.

Мазепин занял последнее, 20-е место на Гран-при Франции.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при Франции.

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