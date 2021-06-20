Мазепин: мне не хватило темпа к концу гонки на Гран-при Франции
- AFP
«Мы начали с альтернативной стратегией, пытаясь попробовать что-то другое, это было не лучшим решением, мы попались на этом», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.
По его мнению, многие команды и пилоты были застигнуты врасплох более интенсивным износом шин.
«Тяжело судить о стратегии, когда ты на другой тактике. Тем не менее у меня была возможность на старте гонки, и я ею воспользовался, просто к концу гонки не хватило темпа», — добавил гонщик.
Мазепин занял последнее, 20-е место на Гран-при Франции.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при Франции.