Самсонова победила Бенчич и выиграла первый титул WTA в карьере

Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

Для 22-летней российской теннисистки это первый титул WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потерпела поражение в финале турнира WTA в Бирмингеме.