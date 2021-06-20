Самсонова победила Бенчич и выиграла первый титул WTA в карьере
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3.
Для 22-летней российской теннисистки это первый титул WTA в карьере.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потерпела поражение в финале турнира WTA в Бирмингеме.
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