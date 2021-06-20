Бывший тренер «Динамо» рассказал о коррупции в российском футболе

Бывший главный тренер московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дан Петреску высказался о коррупции в российском футболе.

«Меня всегда упрекали в том, что я покупаю слишком много футболистов и трачу слишком много денег. На мой взгляд, обязанность наставника — обращаться к руководству. Многие говорят: «Работаю с теми игроками, которые есть». Это неправильно. Помню, как я пошёл к работодателю в «Кубани», он сказал, что клуб платит максимум €1 млн за футболиста», — цитирует Петреску Gazeta Sporturilor.

По словам тренера, он встал перед работодателем на колени и попросил купить Ласина Траоре за €4 млн, заявив, что он никогда не пожалеет об этом, но получил отказ.

«На следующий день работодатель позвонил мне и одобрил переход. Через год мы продали Траоре за €25 млн. Потом он пришёл ко мне: «Дан, давай заключим соглашение. Будем давать тебе 10% от продажи футболистов». Я ответил: «Босс, я тренер. Вы даёте мне контракт, бонусы. Меня не волнует, кого и как вы продаёте. Вы можете продать на 100 млн, мне плевать на 10%». Он был в шоке», — рассказал Петреску.

Также тренер поделился историей о том, как однажды после этого они летели на самолёте: руководитель сказал, что даст ему 25-летний контракт, и добавил, что хочет, чтобы они были похоронены рядом.

«Я был шокирован! Я сказал: «Подпишу контракт на столько, сколько хочешь, если ты мной доволен. В следующем году руководитель предложил мне новое соглашение. Затем у нас было дерби, в котором мы не одержали победу, и он меня уволил. Я был в шоке… Причём он сказал об увольнении моему агенту», — рассказал он.

Напомним, что Петреску с 2010 по 2012 год работал в «Кубани», а с 2012 по 2014 год — в «Динамо».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Динамо» Петреску возглавил «Кайсериспор».