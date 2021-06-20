Онопко — о назначении Березуцкого в ЦСКА: думаю, Алексей справится

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказал мнение о назначении Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА.

«Небольшой опыт работы в качестве тренера у него уже есть. Да, не главным, и тем не менее он помогал Слуцкому, Гончаренко, Оличу. Он свой для клуба. Прошёл хороший путь в ЦСКА. Это его родной клуб. Будет поддержка, что немаловажно. Думаю, Алексей справится», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

Отметил, что не ожидал, что накануне вылета на сбор Олич уйдёт из ЦСКА

«Тем более, как я понимаю, контракт весной был подписан на полтора года. Но дело даже не в этом: Олич сформировал свой тренерский штаб, приехали помощник, тренер по физподготовке. Он готовился к этим сборам. Но я не знаю, что происходит внутри», — добавил Онопко.

15 июня ЦСКА объявил об отставке хорватского специалиста Ивицы Олича, назначенного главным тренером 23 марта. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и не смогла пробиться в еврокубки впервые за последние 20 лет.

Ранее в ЦСКА объяснили назначение Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера.