Сборная России завоевала бронзу женской Мировой лиги по водному поло
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 10:8 в пользу россиянок.
Таким образом, сборная России в пятый раз стала бронзовым призёром Мировой лиги. В активе команды также два серебра и золото турнира.
Победу в нынешнем розыгрыше мировой лиги одержала команда США, ставшая 14-кратным чемпионом турнира. В финале американки обыграли представительниц Венгрии — 14:8.
Ранее сообщалось, что российские ватерполистки проиграли команде США в полуфинале Мировой лиги.