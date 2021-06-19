Сборная России завоевала бронзу женской Мировой лиги по водному поло

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Женская сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Канады в матче за бронзу Суперфинала Мировой лиги в Афинах.
Сборная России завоевала бронзу женской Мировой лиги по водному поло
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 10:8 в пользу россиянок.

Таким образом, сборная России в пятый раз стала бронзовым призёром Мировой лиги. В активе команды также два серебра и золото турнира.

Победу в нынешнем розыгрыше мировой лиги одержала команда США, ставшая 14-кратным чемпионом турнира. В финале американки обыграли представительниц Венгрии — 14:8.

Ранее сообщалось, что российские ватерполистки проиграли команде США в полуфинале Мировой лиги.

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