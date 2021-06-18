Российские ватерполистки проиграли команде США в полуфинале Мировой лиги

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Женская сборная России по водному поло потерпела поражение от национальной команды США в матче 1/2 финала Суперфинала Мировой лиги в Афинах.
Российские ватерполистки проиграли команде США в полуфинале Мировой лиги
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 17:8 в пользу американок.

Таким образом, сборная России сыграет в матче за третье место с командой, проигравшей в полуфинале Венгрия — Канада.

Финал и матч за бронзу состоятся 19 июня.

Сборная России четырежды становилась бронзовым призёром Мировой лиги, дважды завоёвывала серебро и один раз — золото.

Ранее сообщалось, что российские ватерполистки победили команду Греции и вышли в полуфинал Мировой лиги.

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