Российские ватерполистки победили команду Греции и вышли в полуфинал Мировой лиги
- РИА Новости
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Основное время встречи завершилось со счётом 8:8. Российская команда одержала победу по пенальти — 4:2.
Сборная России в полуфинале, который состоится 18 июня, сыграет с командой США, победившей сборную Японии (20:6). В другом полуфинале встретятся команды Венгрии и Канады.
Ранее сообщалось, что ватерполисты из ЮАР подтвердили своё участие в Олимпиаде, а сборная России пропустит Игры.