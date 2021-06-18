Российские ватерполистки победили команду Греции и вышли в полуфинал Мировой лиги

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Женская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в четвертьфинале Суперфинала Мировой лиги в Афинах.
Российские ватерполистки победили команду Греции и вышли в полуфинал Мировой лиги
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Основное время встречи завершилось со счётом 8:8. Российская команда одержала победу по пенальти — 4:2.

Сборная России в полуфинале, который состоится 18 июня, сыграет с командой США, победившей сборную Японии (20:6). В другом полуфинале встретятся команды Венгрии и Канады.

Ранее сообщалось, что ватерполисты из ЮАР подтвердили своё участие в Олимпиаде, а сборная России пропустит Игры.

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