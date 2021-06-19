Мазепин заявил, что не был доволен своим болидом в квалификации Гран-при Франции

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в квалификации седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.

«Я не был полностью доволен своей машиной. У нас было три тренировки, которые дают возможность найти настройки и войти в ритм, но в первом сегменте поведение машины может отличаться. К сожалению, я не успел установить быстрый круг, когда это было нужно сделать. Когда во время сегмента появляется два периода красных флагов, такое случается», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что впереди длинная гонка, в которой всё будет зависеть от гоночного темпа.

«Так что посмотрим, что получится», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Мазепин занял 18-е место. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер — 15-й.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции.