Мазепин заявил, что не был доволен своим болидом в квалификации Гран-при Франции

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Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в квалификации седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Мазепин заявил, что не был доволен своим болидом в квалификации Гран-при Франции
  • Reuters

«Я не был полностью доволен своей машиной. У нас было три тренировки, которые дают возможность найти настройки и войти в ритм, но в первом сегменте поведение машины может отличаться. К сожалению, я не успел установить быстрый круг, когда это было нужно сделать. Когда во время сегмента появляется два периода красных флагов, такое случается», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что впереди длинная гонка, в которой всё будет зависеть от гоночного темпа.

«Так что посмотрим, что получится», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Мазепин занял 18-е место. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер — 15-й.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции.

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