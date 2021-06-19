Российский пилот Смоляр выиграл первую гонку «Формулы-3» во Франции

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Российский гонщик Александр Смоляр, выступающий за команду ART, выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» во Франции.
Российский пилот Смоляр выиграл первую гонку «Формулы-3» во Франции
  • @AlexSmolyar1
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Вслед за россиянином финишировал Виктор Мартан, а третьим стал Калан Уильямс. Для Смоляра это вторая победа в сезоне, до этого он выигрывал первую гонку этапа в Испании.

Россиянин набрал 32 очка и поднялся с 8-й на 5-ю строчку в личном зачёте «Формулы-3». Лидером является норвежец Деннис Хаугер, имеющий 36 очков.

В рамках этапа «Формулы-3» во Франции пройдут ещё две гонки. Вторая гонка состоится 19 июня (начало — в 17:40), а третья — 20 июня (начало — в 12:40).

Ранее сообщалось, что стартует второй этап Российской серии кольцевых гонок.

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