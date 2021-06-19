Три российских клуба сыграют в следующем сезоне Евролиги

Стал известен список участников следующего сезона баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщила пресс-служба Евролиги. К ЦСКА и финалисту Еврокубка УНИКСу, который завоевал право сыграть в Евролиге, добавился петербургский «Зенит». Петербуржцы получили специальное приглашение для участия в турнире.

В прошлом сезоне ЦСКА стал участником «Финала четырёх», где занял четвёртое место. «Зенит» проиграл в серии 1/4 финала «Барселоне» (2:3). Ещё один российский клуб, «Химки», стал последним в регулярном чемпионате и в новом сезоне не примет участия в Евролиге.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» станет единственным представителем России в сезоне-2021/22 Еврокубка.