Три российских клуба сыграют в следующем сезоне Евролиги

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Стал известен список участников следующего сезона баскетбольной Евролиги.
Три российских клуба сыграют в следующем сезоне Евролиги
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Евролиги. К ЦСКА и финалисту Еврокубка УНИКСу, который завоевал право сыграть в Евролиге, добавился петербургский «Зенит». Петербуржцы получили специальное приглашение для участия в турнире.

В прошлом сезоне ЦСКА стал участником «Финала четырёх», где занял четвёртое место. «Зенит» проиграл в серии 1/4 финала «Барселоне» (2:3). Ещё один российский клуб, «Химки», стал последним в регулярном чемпионате и в новом сезоне не примет участия в Евролиге.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» станет единственным представителем России в сезоне-2021/22 Еврокубка.

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